Mercato NBA: gli Orlando Magic esercitano la team option su Mo Bamba

Sui loro canali social, gli Orlando Magic hanno annunciato l’esercizio della team option su Mo Bamba:

Una conferma prevedibile, quella dei Magic, nei confronti di una delle ultime scelte al Draft della franchigia: precisamente, la sesta del 2018. Mo Bamba, nelle sue due stagioni in NBA, ha dimostrato talento e reattività sotto i tabelloni, nonostante una maturazione cestistica ancora evidentemente lontana dall’essere completata.

I suoi 213 cm di altezza, accompagnati da un’apertura delle braccia di 239 cm gli consentono di essere un vero e proprio “spauracchio” per gli attaccanti avversari. Nonostante l’essere un giocatore sempre in uscita dalla panchina, Bamba è riuscito a piazzarsi al 13esimo posto, nella scorsa stagione, per tiri stoppati. Lo scorso 24 febbraio ha fatto registrare il suo career-high alla voce blocked shots, con 5 stoppate. Importante anche il suo apporto a rimbalzo.

Un attestato di fiducia da parte della franchigia, che dopo aver confermato Mo Bamba proverà, a partire dalla prossima e imminente stagione, a farlo crescere ancora di più. Sarà un recupero importante per i Magic, dopo che, costretto da una convalescenza più complicata del previsto dopo aver contratto il Coronavirus, Bamba ha dovuto lasciare la bolla di Disney World prima del previsto.

