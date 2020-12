NBA, James Wiseman su Draymond Green: “Mi sprona a dare il massimo”

Draymond Green è celebre per le sue grandi doti da leader. Che lo si ami o lo si odi, è innegabile che il suo carisma sia stato uno dei principali fattori del successo dei Golden State Warriors nelle passate stagioni.

Il tre volte campione NBA sicuramente utilizza metodi poco ortodossi per spronare i suoi compagni durante gli allenamenti e il giovane rookie James Wiseman è ben consapevole di questo. Dopo essere risultati positivi al COVID-19, i due sono tornati ad allenarsi assieme ai loro compagni.

Quando gli è stato domandato se fosse preparato a ricevere le prediche di Draymond, Wiseman ha così risposto:

“Assolutamente sì. So già cosa mi aspetta, ma non ho timore. Amo le sfide, considero i consigli di Draymond come delle critiche costruttive, che mi aiuteranno a crescere. Mi sta solo dicendo come migliorare il mio gioco per adattarmi alla lega. Tutto questo mi stimola molto.”