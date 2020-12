Ieri Draymond Green è tornato ad allenarsi con i Golden State Warriors, dove anche il rookie James Wiseman ha svolto il suo primo allenamento di questa preseason: al termine dell’allenamento, Green era piacevolmente colpito dalle qualità di Wiseman.

Come riporta Nick Friedell di ESPN, Draymond Green vede in Wiseman ottime qualità che, sicuramente, torneranno utili a Golden State:

Draymond on Wiseman: “It seems to me he’s going to be a sponge. He was asking a ton of questions … it’s fantastic to see.”

Anche Steve Kerr è felice della sintonia creatasi tra Green e Wiseman, come rivela ai microfoni dei giornalisti:

Per Draymond Green è stata un’occasione per testare la sua preparazione e, da quanto dice, si può solo migliorare:

Draymond Green: "My game feels pretty good. Gotta tighten it back up." Said he's trying to get his conditioning back. Said his last 10 days "sucked" but "I'm here now." Draymond: "I've been training since June for this moment."

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 14, 2020