La vittoria di questa notte contro i Miami Heat ha un sapore particolare per Zion Williamson, traghettatore dei Pelicans con i suoi 26 punti, 11 rimbalzi e 2 assist. L’aspetto più importante, però, è stato l’alto minutaggio di Williamson: con 33 minuti e 13 secondi, Zion ha giocato la partita per intero.

Complice un infortunio che rimandò il suo esordio in NBA, nella passata stagione Zion Williamson aveva giocato davvero poco: 24 partite, di cui 11 dall’inizio alla fine. Ma la sensazione è che, quest’anno, le cose andranno diversamente, come spiega un felicissimo Zion nel post-partita:

“È stato fantastico giocare così tanti minuti in una partita: una sensazione bellissima che non provavo da tanto tempo. È, sicuramente, una sensazione diversa, a cui non ero abituato: l’anno scorso sono stato in grado di finire poche partite, quella di oggi, quindi, è stata una bella sensazione. Quando l’orologio si è fermato ho pensato: ‘Wow, è passato un po’ di tempo’.

L’anno scorso, per via dell’infortunio, ho giocato con parecchie restrizioni ed era difficile trovare il mio ritmo di gioco. Ma quest’anno sarà diverso perché non avrò restrizioni e potrò giocare più liberamente: è per questo che gioco, per giocare più minuti e aiutare la squadra a vincere”