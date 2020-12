Mercato NBA, i Miami Heat ci pensano davvero: James Harden in cambio di Tyler Herro

I Miami Heat sono pronti a far di tutto pur di arrivare a James Harden. Secondo Barry Jackson del The Miami Herald, sia gli Heat che il giocatore dei Rockets, avrebbero espresso un interesse reciproco per un eventuale scambio.

Inoltre sempre secondo Jackson, Tyler Herro non sarebbe incedibile per la franchigia della Florida. Houston è alla ricerca di un giovane promettente e di scelte al primo turno nei futuri Draft: Miami potrebbe avere gli asset giusti e che interessano fortemente al front office texano.

Herro ha avuto un ruolo chiave nelle scorse NBA Finals, infatti ha mantenuto medie di 16 punti, 5.8 rimbalzi e 3.7 assist nelle 21 apparizioni negli scorsi Playoff. Inoltre ha realizzato ben 48 triple, record assoluto per un rookie nei playoff.

Anche il tiratore Duncan Robinson e la guardia Kendrick Nunn potrebbero essere scambiati assieme ad Herro in un’eventuale trade con i Rockets. Appare ormai evidente che l’intenzione di Harden sia quella di lasciare Houston in qualsiasi modo.

Il Barba ha mostrato interesse per più squadre, tra cui i Brooklyn Nets, i Philadelphia 76ers e i Milwaukee Bucks. Tuttavia, la sua destinazione preferita sembrerebbe essere Philadelphia con Daryl Morey, nuovo President of Basketball Operations, che starebbe cercando di capire cosa poter offrire in cambio alla sua ex franchigia senza andare a ‘rompere’ il duo formato da Ben Simmons e Joel Embiid. Gli equilibri della NBA moderna passeranno da qui.

Leggi anche:

NBA, Jokic e Murray esaltano Campazzo: “È in grado di decidere le partite”

NBA, D’Angelo Russell: “Anthony Edwards? Mi piace come gioca”

NBA, Dwight Howard e i Lakers: “Ho accettato qualsiasi ruolo, volevo solo vincere”