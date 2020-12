NBA, Boston Celtics: dubbi sull’altezza di Jayson Tatum, Donovan Mitchell dice la sua

Alla vigilia della stagione 2019-2020 le guide distribuite ai media circa Jayson Tatum riportavano un’altezza di 2 metri e 2 centimetri. Un anno più tardi, poco prima della nuova stagione, l’altezza del giocatore di St. Louis è, sempre secondo i Boston Celtics, 2 metri e 8 centimetri.

Questo dato lascia pensare che il giocatore, giovane ma non più giovanissimo (la data di nascita è infatti il 3 marzo 1998), sia cresciuto di ben 6 centimetri nell’ultimo anno.

A tal proposito la guardia Donovan Mitchell, per il quale l’altezza ha rappresentato un serio problema fino a quando il suo talento è riuscito a far passare questo aspetto in secondo piano, ha lanciato una frecciata al giocatore dei Celtics via Twitter:

“Perché stai mentendo in maniera così spudorata?”

chiede Mitchell, ricevendo come risposta dall’ala:

“Questa è la mia quarta stagione da diciannovenne nella lega, sto ancora crescendo!”

Bruh why are we lying like this @jaytatum0 😂😂😂😂 https://t.co/oNyO0VKcZa — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 14, 2020

Jayson Tatum sceglie così la via dell’ironia per togliersi da una posizione molto scomoda.

Il cambiamento relativo all’altezza potrebbe infatti essere servito per il rinnovo del contratto al massimo salariale, che Donovan Mitchell ha ottenuto riferendo dati sempre uguali circa la propria altezza.

