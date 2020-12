NBA, risultati preseason: i Nets ritrovano Irving & Durant, Lakers spaventosi

Nella notte è andata in scena la seconda terza giornata di preseason NBA. Andiamo a vedere i risultati delle partite con gli highlights.

Atlanta Hawks – Orlando Magic 116-107

Gli Atlanta Hawks vincono contro Orlando, nel match rivincita di 48 ore fa. La compagine della Georgia ha messo in scena, ancora una volta, un buonissimo Danilo Gallinari autore di 17 punti (5/9 dal campo) in 27 minuti di gioco. Si rivede anche Trae Young il quale chiude la serata con 21 punti in 32 minuti.

Brooklyn Nets – Washington Wizards 119-114

È la notte di Kevin Durant: dopo 552 giorni di assenza, la stella dei Nets è tornata in campo nella vittoria contro Washington. Per lui sono arrivati 15 punti in 23 minuti (5/12 dal campo). Bene anche Kyrie Irving con 18 punti a referto in 17 minuti di permanenza sul parquet. Dall’altra parte, non c’erano però Russell Westbrook e Bradley Beal.

Detroit Pistons – New York Knicks 99-91

I Pistons trovano la vittoria contro i Knicks in questa nottata di preseason NBA. Da segnalare l’ottima prestazione di Sekou Doumbouya, 23 punti in 17 minuti per lui. Per i newyorchesi da evidenziare la bella gara di RJ Barrett (25 punti), il quale si candida fortemente come il nuovo leader dei Knicks in vista della regular season 2021.

Chicago Bulls – Houston Rockets 104-91

Arriva la prima sconfitta in preseason per Houston. Ancora privi di James Harden, Chris Wood e PJ Tucker, i texani hanno ceduto di fronte a Chicago dopo un match tutto sommato equilibrato. Per John Wall e DeMarcus Cousins sono arrivati rispettivamente 21 punti (7/17 dal campo) e 10. Per i Bulls, segnaliamo i 23 del solito Zach LaVine, insieme ai 20 di Coby White.

L.A. Lakers – L.A. Clippers 131-106

Ancora vittoria nel derby cittadino per i Los Angeles Lakers che nella notte ha demolito i Clippers. I gialloviola hanno avuto la meglio grazie ad un Talen-Horton davvero imprendibile: 33 punti (11/17) + 10 rimbalzi per lui. C’è stato tempo anche per vedere per la prima volta Marc Gasol con la nuova canotta dei Lakers. Il catalano ha chiuso il match con 6 punti in 22 minuti. Dall’altra parte solo 17 minuti per Kawhi Leonard (11 punti).

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 121-106

Sacramento vendica immediatamente la sconfitta subita solo qualche giorno fa per mano di Portland. La compagine californiana si porta a casa la prima vittoria di pre-campionato con 8 giocatori oltre la doppia cifra. Per i Trail Blazers a nulla son bastati gli sforzi di Giles III e Trent Jr. Male Damian Lillard: solo 3 punti in 13 minuti.