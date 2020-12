NBA, Frank Vogel impressionato da Talen Horton-Tucker: “Ha tanto talento”

Nel secondo appuntamento di preseason NBA, i Los Angeles Lakers hanno demolito i Clippers. Sugli scudi, ancora una volta, un immenso Talen Horton-Tucker che ha terminato la partita con 33 punti (11/17 dal campo di cui 4/5 da 3 punti), 10 rimbalzi, 4 assist e 4 palle rubate in 41 minuti (plus/minus di +36). Una prestazione che ha certamente stupito Frank Vogel, coach dei gialloviola, il quale in questo pre-campionato si sta affidando alle sapienti mani di Horton-Tucker insieme a quelle di Kyle Kuzma (25 punti per lui).

Queste le parole del coach a fine partita, il quale ha dovuto fare i conti con le assenze di LeBron James, Anthony Davis, Wesley Matthews, Dennis Schröder, Kostas Antetokounmpo e Devontae Cacok. Gli ultimi 2 esclusi in base ai protocolli anti-Covid:

“Le tante assenze? Questa sarà la norma per la stagione NBA fuori dalla bolla. Ciò che sarà anormale in questa annata sarà il fatto di avere un roster sempre al completo. Spero solo di avere poche indisponibilità lungo tutto l’anno. La gara di Horton-Tucker? Ha tanto talento in difesa quanto in attacco, quindi penso che troverà il suo posto qui con noi. Chiaramente, questo renderà le cose più difficili per me quando dovrò scegliere chi mettere in campo. Abbiamo molta profondità, nessuno ha minuti garantiti qui.”

Un’occasione che passa poche volte, quella di poter giocare nella stessa squadra di LeBron James. Il nativo di Chicago lo sa bene, ecco perché vuole continuare su questa strada:

“Usare il mio istinto difensivo e le mie capacità difensive è ciò che mi aiuterà ad essere in campo sempre di più. Penso che ricoprire questo ruolo mi preparerà ad avere responsabilità anche offensive nel prossimo futuro. La tante assenze dei miei colleghi? Dà un’idea di come potrebbe essere l’inizio della stagione. Sarà qualcosa di folle, ma è qualcosa per cui essere preparati.”

E Talen Horton-Tucker sembra essere pronto. Con Marc Gasol ad assisterlo.

What a pass from Marc Gasol 😯 pic.twitter.com/KUKFbNo2sT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 14, 2020

