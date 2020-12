NBA, Jokic e Murray esaltano Campazzo: “È in grado di decidere le partite”

I Denver Nuggets nella notte hanno affrontato i Golden State Warriors come prima partita di preseason. Nonostante la sconfitta, Jamal Murray e Nikola Jokicsono rimasti positivamente colpiti dal “rookie”, Facundo Campazzo.

A questo proposito, Jokic si è così rivolto a Mike Singer del The Denver Post:

“Sono triste del fatto che non ci sia il pubblico perché Facundo potrebbe tranquillamente essere uno dei giocatori più acclamati. È in grado di fare giocate spettacolari e ha militato in squadre vincenti, sia come sesto uomo, sia come assoluto protagonista. Dunque sa cosa fare per poter vincere.”