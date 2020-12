NBA, D’Angelo Russell: “Anthony Edwards? Mi piace come gioca”

Ieri i Minnesota Timberwolves sono scesi in campo per la partita di preseason contro i Memphis Grizzlies. Nel match d’esordio, i Grizzlies hanno battuto la squadra di Minneapolis con il risultato finale di 107-105. Tutti i riflettori, però, erano puntati su Anthony Edwards, prima scelta assoluta del Draft 2020. Il giocatore, come previsto, non ha certamente stupito, terminando il match con soli 5 punti segnati in 26 minuti di permanenza sul parquet e tirando con un pessimo 2/9 dal campo (1/5 dall’arco).

Nonostante il non brillantissimo esordio, qualcuno è rimasto impressionato dalla giovane matricola. Difatti, il suo compagno di squadra, D’Angelo Russell ha espresso giudizio positivo per quanto visto. Queste le sue parole:

“Mi è piaciuto molto come ha giocato. Non ha forzato i suoi tiri. Cerca sempre di fare la scelta migliore e si fa trovare pronto. Non ha segnato con continuità, chiaro… su questo deve lavorare”.

A differenza delle scorse stagioni, Edwards e le altre matricole non hanno potuto beneficiare della Summer League. Tuttavia, Edwards dovrà farsi trovare pronto poiché la stagione è ormai alle porte.

