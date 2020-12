NBA, Beal e LeVert entrano nella Jordan Brand Family

In questa breve offseason della NBA continuano i movimenti dei giocatori ma, almeno in questo caso, da un brand all’altro. La Jordan ha da poco annunciato che Bradley Beal, guardia dei Washington Wizards e due volte All-Star, e Caris LeVert, guardia dei Brooklyn Nets, sono entrati a far parte della Jordan Brand Family. Ci possiamo aspettare delle Player Exclusive Jordans e anche qualche modello retro ai piedi dei giocatori, ma sembra impossibile che possano arrivare delle signature shoes.

I Washinton Wizards hanno ora un backcourt formato da due giocatori sponsorizzati Jordan. Oltre a Beal, il neoarrivato Russell Westbrook è da ormai diversi anni nel brand dell’ex giocatore dei Bulls, e nel 2017 aveva firmato un’estensione da 10 anni che gli aveva dato il più ricco contratto di ogni atleta mai sponsorizzato dalla Jordan.

Nello spogliatoio di Caris LeVert invece non mancano le collaborazioni tra giocatori e marchi, ed entrambe le stelle dei Nets, Durant e Irving, hanno la propria linea di signature shoes con la Nike. Nell’annuncio ufficiale della Jordan, LeVert ha avuto la possibilità di dire la sua:

“È davvero bello. Sono un fan fin da quando ero ancora un bambino. Non ci riesco ancora a credere! Stavo parlando con un mio amico un mese fa, e mi aveva chiesto se avrei mai firmato con Jordan se avessi ricevuto un’offerta. Una settimana dopo, avevo ricevuto quella chiamata. Non vedo l’ora di potermi impegnare col brand. Non tutti hanno l’opportunità di diventare un atleta Jordan, e ne è prova il gruppo di fortunati che ne entra a far parte. Tutto è iniziato con MJ, il più grande giocatore di sempre. Lui ha imposto i canoni di come si vince sul parquet, ma anche della moda”

Nell’annuncio LeVert ha potuto anche parlare delle aspirazioni dei Nets per il prossimo anno:

“C’è un sacco di eccitazione riguardo la nostra squadra ora. L’offseason è stata veloce, ma abbiamo lavorato molto duramente, e ora siamo pronti!”

