NBA, Doc Rivers: “Il pick and roll tra Simmons ed Embiid funzionerà”

A Philadelphia, dopo 7 anni con Brett Brown al timone, si respira aria nuova. Il nuovo head coach della squadra, Doc Rivers, ha potuto finalmente avere i propri giocatori nel training camp in preparazione della prossima stagione, e non mancano le novità. Una delle più importanti riguarda le due giovani stelle della squadra: Joel Embiid e Ben Simmons. Molti addetti ai lavori pensano che i due siano incompatibili, e per il bene della squadra il secondo debba essere scambiato. Ma non è di quest’idea la dirigenza dei Sixers, che li ha confermati entrambi.

E anche Doc Rivers sembra entusiasta della loro presenza a roster. Al capo allenatore è stato chiesto come stanno andando i due nelle situazioni di pick and roll. Rivers ha risposto:

“Stanno andando alla grande. Hanno appena iniziato, ci vorrà ancora del tempo. Il pick and roll è una delle azioni che più vecchie della pallacanestro ma è ancora tra le più difficili da difendere. Quindi quando lo fanno i tuoi due migliori giocatori è sempre letale. Si crea caos nella difesa avversaria, e Simmons ed Embiid lo stanno facendo. Possiamo contare anche su dei grandi tiratori lontani dal blocco, così siamo ancora più pericolosi. Per non parlare poi della velocità di Ben. Lo stiamo incoraggiando a sfruttare le sue abilità, e cercare di andare il più veloce che può”

I giornalisti hanno però poi chiesto come Simmons poteva essere pericoloso visti i suoi problemi nel tiro. A questa provocazione Doc ha risposto:

“Qualcuno si scorda che io ho allenato Rondo ed è stato un grandissimo giocatore nei pick and roll. Le difese pensavano che sarebbe bastato passare dietro al blocco, ma ogni volta Rajon riusciva a inventarsi una giocata delle sue. Dico sempre ai miei ragazzi, soprattutto a Ben, che se gli lasciano spazio lo deve sfruttare e punire gli avversari. Rondo ci riusciva, e penso ci riuscirà anche Ben. Se gli lasci lo spazio per fare i passaggi che vuole, sarà come vedere un quarterback della NFL. Voglio che le nostre guardie si comportino proprio come dei quarterback”

