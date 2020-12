Mercato NBA, Mario Hezonja tagliato dai Memphis Grizzlies

Mario Hezonja dovrà cercarsi una nuova squadra in vista della prossima stagione NBA. I Memphis Grizzlies hanno deciso infatti di tagliare il giocatore.

Hezonja non aveva preso parte ancora agli allenamenti della squadra e probabilmente il suo addio era già stato programmato dal front office dei Grizzlies. La guardia era arrivata a Memphis proprio in questa sessione di mercato dopo una trade a tre squadre che aveva visto arrivare nell’Oregon Enes Kanter.

Il croato è approdato in NBA come quinta scelta assoluta del Draft del 2015, senza però essere mai riuscito ad essere all’altezza di quella chiamata. Diverse squadra nel corso della sua breve carriera hanno scommesso su di lui, ma nessuna di loro ha deciso di tenere il giocatore per un progetto di lungo periodo.

