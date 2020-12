Paul George rinnova all’improvviso il suo contratto con i Los Angeles Clippers. Il giocatore, nelle ultime ore, si accordato con la franchigia sulla base di una estensione contrattuale quinquennale da 226 milioni di dollari che rappresentano anche il massimo salariale per lui. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN. All’interno del contratto è prevista una player option per la stagione 2024-2025.

All-Star forward Paul George has signed a maximum contract extension with the Los Angeles Clippers that’ll guarantee him as much as $226 million over the next five years, his agent Aaron Mintz of @CAA_Basketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2020