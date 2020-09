Pau Gasol diventa papà nel segno della famiglia Bryant

I destini di Pau Gasol e Kobe Bryant si sono intrecciati nella città degli angeli, dove con la casacca dei Los Angeles Lakers hanno condiviso la loro carriera dal 2008 al 2014. Sei stagioni intense, arricchite con due titoli consecutivi e, sopratutto, suggellate da una splendida amicizia. Un rapporto che dal punto di vista carnale si è interrotto tristemente troppo presto, a causa del terribile incidente di fine gennaio in cui Kobe e sua figlia hanno perso tragicamente la loro vita. Un rapporto che, però, continuerà a livello spirituale.

L’ex 6 volte All Star è diventato papà la scorsa domenica e, come annunciato sui suoi canali social, ha deciso di omaggiare la famiglia Bryant in modo veramente speciale: la sua primogenita si chiamerà Elisabet Gianna Gasol, in ricordo della piccola Gigi.

Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol 😍, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ❤️👨‍👩‍👧 #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz

— Pau Gasol (@paugasol) September 13, 2020