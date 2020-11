Nella notte è arriva la classica Woj-bomb. Secondo quanto riporta l’insider di ESPN, i Los Angeles Lakers, infatti, nelle prossime ore firmeranno Marc Gasol. L’ex campione NBA con i Toronto Raptors si legherà ai gialloviola sulla base di un contratto biennale. Per ora le cifre dell’accordo non sono ancora state rivelate.

Marc Gasol was drafted by the Lakers, but had his rights traded to Memphis for his brother, Pau, before he ever played an NBA game. Now, he'll get a chance to help the Lakers win back-to-back titles. https://t.co/ztEI09NFl0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020