Qualche giorno fa LeBron James, interpellato sui nuovi arrivi dei Los Angeles Lakers, ha criticato ironicamente su Marc Gasol e la vittoria di Miglior Difensore dell’Anno 2013. Il nativo di Akron, infatti, in quell’occasione aveva dichiarato di esserci rimasto male per l’assegnazione del premio all’ex giocatore di Memphis da parte della NBA. Queste erano state le sue parole:

Ebbene, la risposta del catalano è arrivata durante il Media Day organizzato dagli stessi Lakers. Il lungo è corso sulla difensiva, sostenendo come quella vittoria fosse legata più a meriti di squadra:

“I trofei di questo tipo nel mondo dello sport sono sempre molto soggettivi. Non sono un grande fan di queste nomination. Ma quello di cui son sicuro è che questo trofeo è stato assegnato più per merito dei Grizzlies 2013 che per me. Penso che la squadra che ha meritato questo trofeo siano stati i Grizzlies, nel suo collettivo. La lega, in quel caso, ha scelto me. Se qualcuno doveva rivendicare questo trofeo, secondo me, era Tony Allen. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il First All-Defensive Team, penso che avrei dovuto esserci. Ma non è successo e non mi interessa. Possiamo ridere con LeBron se vuole. Altrimenti, sono sicuro che potrà guadagnarsi questo particolare trofeo durante la prossima stagione, se lo desidera davvero.”