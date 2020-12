LeBron James: “Ho vinto i 2 titoli NBA più difficili della storia”

Dopo aver svelato il suo pensiero alle parole di Kyrie Irving e sviscerato le intenzioni del rinnovo con i Lakers fino al 2023, LeBron James ha parlato anche delle sue ultime vittorie NBA, dichiarando di aver conquistato i titoli più difficili nella storia di questa lega. Il gialloviola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il podcast Road Trippin’:

“Quello che so per certo è che ho fatto parte di due squadre che hanno vinto i due titoli più difficili nella storia della NBA. Quella del 2016 con i Cavs, dove abbiamo rimontato un 3-1 contro una squadra (Golden State, ndr) che aveva appena registrato un record clamoroso di 73-9 in regular season. Abbiamo rimontato un 3-1 ad una delle migliori squadre mai viste in NBA. L’altro titolo è quello vinto nella bolla. Voi che non avete vissuto la bolla, non potete capire… davvero. Non capirete mai quanto sia stato difficile vincere questo titolo, anche dal punto di vista delle motivazioni. Sei completamente fuori dalla tua zona di comfort. Non vedi la famiglia per 3 mesi. Non puoi trascorrere del tempo con i tuoi figli. Tutto ciò a cui sei abituato, il tuo letto, il tuo ritmo del sonno… È stato tutto diverso. Per me che sono un ragazzo che segue una particolare routine è stato davvero difficile.”