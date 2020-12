NBA, Steve Nash: “Vedere Irving giocare è uno shock per la sua bellezza”

Anche il training camp dei Brooklyn Nets sta procedendo senza troppi intoppi. Tra i presenti, chiaramente, anche Kyrie Irving e Kevin Durant, pronti ad essere guidati da Steve Nash. Il nuovo coach dei newyorchesi nelle scorse ore ha presenziato nella consueta conferenza stampa d’accompagnamento dei primi allenamenti, svelando subito la propria felicità nel poter vedere da vicino l’enorme talento messo in mostra dai suoi ragazzi:

“Sono molto entusiasta di Kevin dopo la stagione di stop. Ora dovrà affrontare una grande sfida e dimostrare di essere tornato dopo un infortunio che avrebbe potuto chiudere anzitempo la sua carriera. Ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto finora. Ha una fame e un desiderio che dimostrano quanto ama questo sport. È semplicemente fantastico. Per quanto riguarda Kyrie, è incredibile vedere quanto talento possiede. Quello che sa fare è irreale, ve lo assicuro. Oggi ho potuto vederlo al lavoro: so di cosa è capace, ma a volte è ancora uno shock vedere quanto diventa bello il gioco quando ha la palla tra le mani. Tutti i ragazzi stanno lavorando sodo.”

Se nessuno ha troppi dubbi sull’efficienza offensiva della squadra in zona offensiva, ecco che le domande dei giornalisti si spostano sulla ricerca di un equilibrio e sul lavoro difensivo. Questi Brooklyn Nets sono pronti per sacrificarsi anche in quel lato del campo?

“È ovvio che lo dovremo essere. Dobbiamo essere una squadra che eccelle in difesa per puntare al titolo. Se non siamo una grande squadra difensiva, non avremo quel plus che ci permette di sviluppare un vero spirito collettivo e competitivo. Per vincere il titolo serve anche questo… ne sono certo.”

Non rimane altro che far parlare il parquet prima possibile per scoprirlo.

