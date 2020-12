La NBA si muove contro il Load Management: ecco le sanzioni

Nelle ultime stagioni la moda del ‘load management’, ossia del riposo programmato da parte di alcune stelle NBA, sta spopolando senza controllo. Ebbene, è notizia di pochi minuti fa, la scelta della lega di sanzionare chiunque cercherà di ‘controllare’ i propri periodi di riposo, saltando le partite di cartello.

Secondo quanto riporta Yahoo Sports, infatti, la NBA ha deciso di aggiornare il suo regolamento stabilendo una disposizione riguardante proprio il riposo dei giocatori per quelle squadre che andranno in onda sulla TV nazionale. Adam Silver vieterà quindi alle compagini di far riposare giocatori apparentemente ‘sani’ durante questi incontri. Per garantire che le squadre seguano le regole, la multa potrebbe essere di almeno 100.000 dollari.

Saranno quindi tempi duri per gente come Kawhi Leonard & co., pronti a sfruttare le falle all’interno di un regolamento che fino a oggi non prevedeva alcuna sanzione pesante a riguardo. Non si tratta certo di una rivoluzione, ma suona più come un promemoria che un vero cambiamento nelle regole.

Yahoo Sources: On new Player Resting Policy, absent unusual circumstances, team should not rest multiple healthy players for same game and teams should not rest healthy players on road. And in situations when teams decide to rest healthy player, player should be visible to fans. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 7, 2020

