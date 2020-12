NBA, Montrezl Harrell felice: “Non sarà difficile giocare con LeBron, uno dei più forti di sempre”

Dopo aver chiuso una stagione tutto sommato positiva, per Montrezl Harrell c’è stato anche il tempo di testare la free agency e cambiare squadra. L’ultimo Sesto Uomo dell’Anno, infatti, ha deciso di passare dai Clippers ai Los Angeles Lakers. Non senza qualche critica mossa dagli ormai suoi ex tifosi. Durante il media day dei gialloviola, Harrell ha preso la parola commentando l’opportunità di giocare a fianco di LeBron James per la prima volta in carriera:

“Non sarà difficile giocare con uno dei più grandi giocatori della storia. Rende il gioco estremamente facile per tutti noi in campo. Penso davvero che la sua leadership sia di una qualità incredibile, l’ha costruita attraverso un’enorme quantità di lavoro duro in tutta la sua carriera. È un assiduo studente del gioco. Possiamo facilmente intuire, di fronte a tutto questo, perché LeBron sia ancora in NBA, alla sua 18esima stagione, e continui a migliorare ogni giorno. La sua leadership si mostra nel modo in cui mette i suoi compagni nella miglior condizione possibile per fare bene. Ci rende più facili i concetti espressi dal nostro coach e ci dice chiaramente dove vuole che lavoriamo. Abbiamo un grande leader in LeBron, e non solo lui, ci sono anche AD e Marc, quest’ultimo un ragazzo che è in NBA da molto tempo. Penso che nel complesso siamo messi molto bene.”

Ma avere un grande leader non basta, soprattutto in una squadra dove ci sono stati molti cambiamenti. La chimica di squadra non si costruisce automaticamente e Harrell, vista la precedenza esperienza ai Clippers, ne è ben consapevole:

“Clippers e Lakers sono due squadre diverse. Ora sono ai Lakers e ci vorrà del tempo per costruire una buona intesa con i compagni, anche perché non siamo ancora stati insieme in campo e ci stiamo ancora conoscendo. Siamo in procinto di scoprire noi stessi, scoprire come ognuno gioca per poter capire qual è il nostro potenziale. Ci sono alcuni giocatori che hanno avuto l’onore di vincere insieme il titolo, ma è anche vero che ci sono stati dei cambi a roster e ci vorrà del tempo per la giusta amalgama. È necessario conoscere i dettagli dei compagni. È un processo obbligatorio e che faremo.”

