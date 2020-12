NBA, i Portland Trail Blazers chiudono i campi per la sanificazione

I Portland Trail Blazers hanno chiuso la propria palestra nella giornata di domenica per una profonda pulizia, avendo ricevuto tre esiti positivi ai tamponi all’interno dell’organizzazione della squadra, come ha annunciato il direttore generale Neil Olshey.

“Sono state seguite le procedure dei protocolli Covid-19 e presto verranno eseguiti i test di conferma”

Le squadre NBA dovrebbero iniziare ad effettuare test su base continuativa dalla prossima settimana. Non è la prima volta però che, oltre a Portland, accade qualcosa di simile: lo scorso mese i New York Knicks avevano preso le stesse precauzioni per la sanificazione dei campi.

L’NBA dimostra, attraverso le sue franchigie, di muoversi sempre per tempo e nella giusta direzione e, alle porte della nuova stagione, è un dato incoraggiante.

