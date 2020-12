NBA, LeBron James non pone limiti alla sua carriera: “Giocherò finché posso”

Intervistato in vista della stagione che sta per iniziare, LeBron James tra le tante domande, ne ha anche ricevuta una riguardo la sua carriera e su quanto questa possa ancora durare. James però non è parso per nulla pago dei record e dei titoli che ha conquistato finora, dichiarando di non aver pensato ad una data per il suo ritiro. Queste le sue parole, riportate da Foxsports:

“Fino a quando giocherò? In realtà non so ancora per quanto rimarrò in campo. Non ci ho pensato”

LeBron James on if he's thought about how long he wants to play: "No I haven't. I don't know how long I'm going to stick around this game." — Melissa Rohlin (@melissarohlin) December 7, 2020

LeBron, che il 30 dicembre compirà 36 anni, sta per iniziare la sua 18esima stagione nella NBA. Una carriera lunghissima che non pare accennare a tramontare. Fresco vincitore del suo quarto titolo, il giocatore ha dominato in campo e nello spogliatoio, confermando una leadership fisica e mentale ancora senza pari.

LeBron ha chiuso la stagione con oltre 25 punti di media, quasi 7 rimbalzi e, soprattutto, oltre 10 assist a partita. Dimostrazione della capacità del giocatore di evolvere il suo gioco nel corso degli anni. In questa ultima annata LeBron è diventato il miglior marcatore nella storia dei playoff NBA e uno dei quattro giocatori a raggiungere almeno 10 Finali in carriera – con Kareem Abdul-Jabbar, Sam Jones e Bill Russell.

James però ha appena firmato una estensione contrattuale di altri 3 anni con i Lakers. E, se il giocatore dovesse confermare il suo stato di forma, potrebbe infrangere altri record. LeBron infatti è attualmente il terzo miglior marcatore della storia NBA, a 2.500 punti da Karl Malone dopo aver superato quest’anno Kobe Bryant. E a 4.000 da Kareem Abdul-Jabbar. Così come non impossibile vedere James entro i prossimi anni diventare uno dei tre miglior assistman nella storia del gioco.

Insomma, la carriera di LeBron James non ha limiti, così come i record da poter abbattere.

