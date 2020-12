Steph Curry vuole chiudere la sua carriera da giocatore NBA indossando la maglia dei Golden State Warriors: questa è la sua volontà, ribadita durante il media day di ieri. Come confermato dallo stesso Curry, le due parti stanno trattando il rinnovo che lo legherà a vita agli Warriors.

Il rinnovo proposto da Golden State a Curry, come riportano Bobby Marks e Nick Friedell di ESPN, sarebbe di 3 anni e 156 milioni di dollari a partire dalla stagione 2022/23. Le due parti hanno tempo fino al 21 dicembre per trovare e firmare l’accordo.

Non dovrebbero esserci problemi, come spiega Steph Curry di fronte ai giornalisti:

“Rinnovo? Ne abbiamo parlato: tutto è sul tavolo delle trattative in questo momento. Ho parlato di tutto quello che significa essere un giocatore degli Warriors e su ciò che riserva il futuro. Ovviamente ora sono completamente concentrato in ciò sulla squadra e sulle trattative. Mi sento fortunato di essere nella posizione in cui posso dire determinate cose e credere veramente in ciò che dico: è solo questione, quindi, di lasciare che le cose seguano il loro corso ed è un po’ la situazione in cui ci troviamo adesso”

Il rinnovo di contratto esaudirebbe il desiderio di Curry di chiudere la carriera a Golden State, una squadra che, come ribadisce, tornerà a competere al vertice già da quest’anno, anche senza Klay Thompson:

“Sicuramente è un mio grande obiettivo: questa è una squadra d’elite, parliamo di giocatori che giocano insieme da tanto e hanno raggiunto grandi traguardi. Chiudere la carriera qui sarebbe fantastico: vogliamo ancora vincere sul campo, vogliamo essere competitivi, vogliamo lottare per il titolo ogni anno e voglio farne parte: questo è l’obiettivo. […] Adoro il fatto che, quest’anno, abbiamo abbastanza giocatori, talento e abbastanza esperienza per sorprendere molte persone per provare a competere ai vertici: vediamo cosa succede”

