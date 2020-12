NBA, Zion Williamson: “Questa stagione sarà diversa per me: vi farò divertire”

Dopo aver trascorso una stagione complicata, Zion Williamson è pronto a riprendersi tutto quello che ha lasciato sul parquet. La scelta numero 1 del Draft 2019, ha vissuto un’annata in salita dopo l’infortunio ad un ginocchio prima della partenza della regular season. Rientrato in campo verso fine gennaio, Zion ha dovuto quindi fare i conti con la prudenza del coaching staff.

La scorsa stagione Zion ha infatti registrato una media di soli 27.8 minuti sul parquet, comunque abbastanza per viaggiare a 22.5 punti e 6.3 rimbalzi. Durante l’ennesimo media day di ieri, Williamson si è detto pronto a cominciare una nuova stagione in maglia NOLA, stavolta senza restrizioni nel minutaggio:

“Van Gundy e io abbiamo fatto due chiacchiere e da quello che so non ci sono più restrizioni. Non ce ne sono più. Penso che sarà molto diverso dall’anno scorso. È stato un periodo complicato: tornare dall’infortunio, andare in campo e dopo 3-4 minuti essere già sostituito… Era molto deprimente per me, ma ho cercato di sfruttare al meglio la situazione e penso di aver fatto il massimo delle mie possibilità. Questa, però, sarà una stagione molto diversa. Ve lo assicuro.”

La stella dei Pelicans si è quindi detta fiduciosa di poter tornare al suo massimo, un po’ come quando imbarazzava le difese NCAA ed era chiaramente il volto della lega:

“Voglio dimostrare che sono un giocatore di basket a tutti gli effetti. Farò tutto ciò di cui la squadra ha bisogno in attacco o in difesa, qualunque cosa serva per vincere. Sono un competitore feroce. Quando sono in salute e posso giocare, sono un giocatore diverso da quello visto lo scorso anno. Penso di poter tornare ad essere il giocatore di cui tutti si sono innamorati.”

Parole che fanno seguito alle dichiarazioni di Stan Van Gundy che ha confermato la crescita del classe 2000:

“Si è allenamento senza limiti, ve lo confermo. Questa è una buona cosa. Lui e Nickeil (Alexander-Walker) sono quelli che probabilmente hanno fatto meglio in questo training camp. Penso che abbia davvero fatto uno sforzo eccellente per tornare in condizione, come tutti gli altri. Ed è positivo.”

