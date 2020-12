NBA, Mitchell Robinson e la sua offseason: aumentato il peso

Tra le poche note liete dei New York Knicks dell’ultimo biennio vi è il 22enne centro Mitchell Robinson. Arrivato col Draft 2018, il giocatore non ha tardato ad imporsi come uno dei più promettenti difensori della Lega, nonché uno dei volti del futuro dei Knickerbockers.

E proprio legate alle sue prestazioni difensive il giocatore ha dichiarato di aver messo su massa muscolare, arrivando a pesare 250 pounds, poco più di 113 kili. Questo, a detta del giocatore, aumenterà le sue prestazioni difensive.

Mitchell Robinson said he has put on 10 pounds over the summer – up to 250 – and thinks that will help him defensively. — Steve Popper (@StevePopper) December 7, 2020

Un aumento di oltre 5 kili che però non rendono ancora il lungo veramente “pesante”. Robinson infatti misura 216 cm e la sua leggerezza, abbinata a un carattere irruento, lo hanno portato a commettere moltissimi falli lo scorso anno. Problema che è stato affrontato anche da coach Thibodeau che però ha rimarcato come la protezione del ferro da parte del giovane sia da elite NBA.

Tom Thibodeau was asked about Mitchell Robinson's foul trouble last season. Thibodeau said it's an area NYK & Robinson have worked on early in camp. "There's a lot of great instincts that he has. His ability to protect the rim is elite…. He has a very big upside defensively." — Ian Begley (@IanBegley) December 7, 2020

Mitchell Robinson nella passata stagione infatti ha chiuso con quasi 6 falli di media ogni 100 possessi e oltre 3 falli di media a partita. Cifre che lo hanno costretto a terminare l’incontro prima dei compagni in diverse occasioni. Come quella contro i Nets del 24 novembre 2014 – l’inizio della lunghissima stagione 2019/2020-. Quando il giocatore rimase in campo appena 19 minuti, prima di essere espulso per limite massimo di falli raggiunto.

Un problema insomma, quello dei falli, che pesa sull’apporto che il nativo di Pensacola offre alla sua squadra. Ora però questo aumento di peso, non ancora sufficiente per renderlo un centro ” di stazza” ma comunque utile, potrà aiutarlo a evitare ogni tanto le maniere forti. Questo assieme al nuovo allenatore Thibodeau, uno dei più esperti coach della lega in ambito difensivo.

Leggi anche:

Steve Nash: “Vedere Irving giocare è uno shock per la sua bellezza”

Montrezl Harrell felice: “Non sarà difficile giocare con LeBron, uno dei più forti di sempre”

Scottie Pippen a Michael Jordan: “The Last Dance non è accurato”