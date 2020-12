Pelicans, i 20 giocatori per il training camp NBA

Dopo i roster per il training camp dei Golden State Warriors e degli Orlando Magic, è arrivato anche quello dei New Orleans Pelicans. Sono 20 i giocatori in lista agli ordini di Stan Van Gundy, il nuovo head coach della squadra. Van Gundy, la cui ultima esperienza risale al 2018 con i Detroit Pistons, avrà l’arduo compito di guidare una squadra giovane ma piena di talento, e di cercare di far crescere il più possibile i tanti ragazzi presenti a roster.

Il core dei giovani è composto da Lonzo Ball, Brandon Ingram e, ovviamente, la prima scelta assoluta dello scorso anno, Zion Williamson. Nel roster spiccano poi i nomi di Nickeil Alexander-Walker, Wenyen Gabriel e Jaxson Hayes, e, tra i giocatori con più esperienza, Steven Adams, Eric Bledsoe e JJ Redick. Ultimo ma non per importanza Nicolò Melli che, dopo un’ottima prima annata nella lega, è pronto a continuare a impressionare.

