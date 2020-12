NBA, Steven Adams non si dispera per l’addio ad OKC: “Non sono mica morto, li rivedrò”

Per la prima volta in carriera, Steven Adams ha preso parte ad un media day di una franchigia che non fossero i “suoi” Oklahoma City Thunder. Il neozelandese è infatti stato uno degli elementi scambiati dal GM Sam Presti, che a OKC ha iniziato la sua opera di rebuilding in maniera stravolgente.

Hanno così salutato tutti gli elementi storici della squadra, Adams compreso, accasatosi ai New Orleans Pelicans. Al media day non poteva poi mancare una domanda sull’addio ai Thunder, cui Adams ha risposto in una maniera tipicamente sua:

“Fa parte del business, no? È così che funziona, puoi venire scambiato. Non è quella la parte difficile. La parte difficile è lasciare le relazioni che avevi costruito e andare avanti” “Non sono mica morto, li rivedrò ancora [gli ex compagni di squadra, ndr], quindi va bene. Non sono triste ma sì, è stato bello ad OKC. La squadra qui a New Orleans è eccitante, c’è Stan [Van Gundy, ndr], uno vecchia scuola, credo di poter imparare molto da lui”

Se ad OKC è appena iniziata la fase di ricostruzione, i Pelicans sono invece nel bel mezzo della propria rinascita. Forti di giovani stelle come, tra le altre, Brandon Ingram e Zion Williamson, i Pels si apprestano a iniziare una stagione che, nelle intenzioni della franchigia, deve essere quella dell’esplosione definitiva di questi talenti. A guidare la squadra ci sarà Stan Van Gundy, chiamato a sostituire Alvin Gentry.

