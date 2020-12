NBA, parla Zion: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente”

Zion Williamson è sicuramente uno dei giovani più intriganti del basket NBA. Alla sua prima stagione, l’ex-Duke ha da subito mostrato il suo grande potenziale, mettendo a referto 22.5 punti, 2.1 assist e 6.3 rimbalzi per i New Orleans Pelicans e incantando i tifosi soprattutto grazie a doti atletiche fenomenali, valse la prima scelta dello scorso Draft.

Il giocatore, pronto a contendere un posto ai Playoff con i Pels, ha parlato in una conference call della sua prima annata, soffermandosi sulla sua condizione fisica. Queste le sue parole:

“Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Il primo anno è stato molto difficile fisicamente e mentalmente per me, ma è stata un’esperienza necessaria. Mi ha insegnato molto. Ora sono pronto per la seconda stagione.”