NBA, i Magic e gli Spurs aprono ai tifosi nelle proprie Arene

In vista dell’inizio della prossima stagione NBA, i San Antonio Spurs e gli Orlando Magic starebbero progettando un piano per ospitare il pubblico nelle rispettive arene. Con loro, anche gli Utah Jazz i quali hanno annunciato che permetteranno agli spettatori di assistere alle partite casalinghe.

A causa dell’epidemia di COVID-19, la lega ha rimarcato l’importanza di prendere precauzioni sulla salute e sulla sicurezza. Gli Spurs hanno annunciato che in vista della partita che disputeranno contro i Lakers il 1 gennaio prossimo, il pubblico potrà tornare al palazzetto.

In questo modo si è espresso il CEO degli Spurs, R.C.Buford:

“Stiamo attendendo questo momento da mesi e siamo fiduciosi sui protocolli di salute e di sicurezza che abbiamo messo in atto. Per l’1 gennaio faremo di tutto per poter permettere agli spettatori di tornare ad assistere in sicurezza alle partite degli Spurs.”

Anche il CEO degli Orlando Magic Alex Martins si è espresso a riguardo:

“La salute e la sicurezza saranno la nostra assoluta priorità. Il nostro obiettivo è far sentire ciascuno a proprio agio sui protocolli di sicurezza che abbiamo attuato per far tornare il pubblico all’Amway Center.”

Staremo a vedere come si organizzeranno le altre squadre in vista dell’inizio della stagione, programmato per il 22 dicembre.

