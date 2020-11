NBA, il roster degli Orlando Magic al via del training camp

Il training camp in vista della stagione NBA 2020-2021 è alle porte. Gli Orlando Magic hanno svelato la composizione del proprio roster al via della preparazione, a partire dalla prossima settimana.

Di seguito l’elenco completo in ordine alfabetico. Sono inclusi, ovviamente, anche i due giocatori che hanno firmato two- way contract.

Al-Farouq Aminu

Cole Anthony

Dwayne Bacon

Mo Bamba

Khem Birch

Jordan Bone

Devin Cannady

Michael Carter-Williams

Gary Clark

James Ennis III

Evan Fournier

Robert Franks

Markelle Fultz

Aaron Gordon

Jonathan Isaac

Karim Mané

Chuma Okeke

Terrence Ross

Jon Teske

Nikola Vučević

