NBA, i Brooklyn Nets presentano la City Edition ispirata a Basquiat

Come sempre i Brooklyn Nets sanno regalare una City Edition molto particolare. Quest’anno la franchigia newyorchese si è nuovamente superata. Nella giornata di ieri, i Nets hanno ufficializzato quella che sarà la loro alternative jersey la quale, come già spoilerato qualche settimana fa, sarà completamente ispirata all’estro di Jean-Michel Basquiat. Ecco i tweet di lancio, dai social media dei Nets, inclusa l’approvazione personale di KD. Durant ha citato Basquiat etichettandolo come una delle sue più grandi ispirazioni al di fuori del basket.

A tribute to a revolutionary. pic.twitter.com/TSq4b5BbWY — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 3, 2020

Mentre altre squadre hanno utilizzato la loro City Edition per elevare alcuni aspetti affascinanti della loro città – ad esempio i Knicks i quali hanno tributato la metropolitana cittadina – o per evidenziare il soprannome della città – come i Suns che hanno scelto la dicitura “The Valley” – i Nets hanno deciso di onorare gli artisti locali. L’anno scorso è stato il turno di Biggie Smalls, il pioniere dell’hip hop, quest’anno è Basquiat che ha portato l’arte di strada di Brooklyn. Entrambi sono morti giovani.

John Abbamondi, CEO dei Nets, ha detto delle maglie presentate:

“Basquiat incarna molto di ciò che rappresenta oggi Brooklyn: il suo spirito creativo e la sua voce appassionata possono ancora essere percepite in tutto il borough. Oggi, più che mai, Basquiat per noi è importante”.

Basquiat, di origini haitiane e portoricane, è nato a Brooklyn nel 1960. Come il collega newyorkese Keith Haring, ha iniziato come artista di graffiti negli anni ’70. Negli anni ’80, il suo lavoro è stato ampiamente riconosciuto dai tutti i critici. Ora, la sua arte è tra le più ricercate al mondo. In un’asta sostenuta da Sotheby’s nel maggio 2017, un dipinto del 1982 di Basquiat (“Untitled”) raffigurante un teschio nero con rivoli rossi e gialli, è stato venduto per 110.5 milioni di dollari, diventando uno dei dipinti più costosi mai acquistati. Ha anche stabilito un nuovo record per un artista americano all’asta.

