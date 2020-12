Dopo Magic Johnson, anche Lebron James si ritiene entusiasta della squadra allestita in questo mercato. Il campione dei Los Angeles Lakers, ospite a Spectrum SportsNet, si è soffermato soprattutto sull’arrivo nel roster di Marc Gasol.

La frecciatina lanciata dal campione NBA riguarda l’assegnazione dei premi dell’anno di alcuni anni fa. Degli svariati premi collezionati nel corso della sua ricca carriera, a LeBron James manca ancora infatti il titolo di Difensore dell’Anno. Il campione NBA ci si era avvicinato nella stagione 2012/13, prima che andasse proprio a Marc Gasol.

Con l’arrivo in squadra del catalano, non è detto però che i due giocatori non facciano fronte comune per consentire a LeBron James di conquistare la cosiddetta ciliegina sulla torta di una ricchissima carriera.

"@MarcGasol has my Defensive POY trophy at his house but that's not here or there." 😂 @KingJames talks about his new teammates on tomorrow night's @RoadTrippinPod at 8 PM on Spectrum SportsNet. 🍷 @RealAClifton @Rjeff24 pic.twitter.com/6dg4hCUFN7

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 1, 2020