NBA, i Cleveland Cavaliers salutano Tristan Thompson: “Per sempre uno di noi”

Ora è ufficiale: Tristan Thompson è un nuovo giocatore dei Boston Celtics. Il lungo, in questa particolare offseason, ha infatti deciso di non fare ritorno ai Cleveland Cavaliers per firmare un contratto sostanzioso con la franchigia biancoverde. Thompson saluta così l’Ohio dopo aver trascorso un’intera carriera, cominciata nel Draft NBA 2011 come quarta scelta assoluta e culminata con la vittoria del titolo 2016 nei leggendari Cavs guidati da LeBron James.

Cleveland, pochi minuti fa, ha voluto ringraziare il giocatore con un comunicato ufficiale:

““ristan Thompson ha rappresentato i Cavaliers e la città di Cleveland con una immensa grazia e classe durante le sue nove stagioni qui nel nord-est dell’Ohio. Tristan ha incarnato tutto ciò che una franchigia vorrebbe in un giocatore durante il suo periodo qui come Cavalier. È diventato un campione, un mentore e un grande tassello di questa comunità grazie ai suoi atti altruistici fuori dal campo da basket. Riconosciuto affettuosamente per la sua resilienza, per lo spirito competitivo e per la determinazione, Tristan è stato parte integrante dei nostri quattro viaggi consecutivi alle finali NBA, culminate con la vittoria del primo titolo della franchigia nel 2016. Ringraziamo Tristan e gli auguriamo solo il meglio, sapendo che lui si è guadagnato un posto nel cuore dei fan dei Cavaliers e di questa organizzazione per sempre.”

Leggi Anche

NBA, Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets inizieranno la stagione a porte chiuse

NBA, Stephen Curry lancia il suo brand in collaborazione con Under Armour

Mercato NBA, Gerald Green firma con gli Houston Rockets: i dettagli