Mercato NBA, Evan Turner si ritira: farà l’assistant coach ai Boston Celtics

I Boston Celtics hanno raggiunto un accordo di massima con Evan Turner per il suo nuovo ruolo di assistente allenatore con focus sullo sviluppo dei giocatori. È questa la notizia dell’ultima ora riportata, come sempre, da Shams Charania, insider di The Athletic.

10-year NBA veteran Evan Turner is finalizing a deal to join the Boston Celtics as an assistant coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Turner is expected to focus on player development. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2020

Turner è sceso in campo per ben 10 stagioni con le maglie di Phila, Indiana, Boston, Portland e Atlanta. Nell’ultima annata, Turner aveva fatto registrare un career low con 3.3 punti di media a partita in 19 presenze con la canotta degli Hawks. Prima della trade deadline dello scorso febbraio, l’ala era stata ceduta ai Minnesota Timberwolves con cui non è mai riuscita a scendere in campo.

Si tratta sostanzialmente di un ritorno ai Celtics dopo un’avventura di due anni come giocatore tra il 2014 e il 2016 in cui ha viaggiato con 10 punti di media ad allacciata di scarpe.

