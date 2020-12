NBA, Victor Oladipo al Media Day di Indiana: “Mai chiesto di andare via!”

Sono ormai diversi mesi che i media statunitensi danno Victor Oladipo sul punto di partenza da Indiana. Pochi minuti fa, però, è arrivata una nuova smentita dallo stesso giocatore, il quale ha chiarito una volta per tutte le sue intenzioni durante il primo giorno di training camp dei Pacers, ossia quello di non voler andare da nessuna parte. Queste le parole di Oladipo a riguardo:

“Non ho mai detto che non volevo giocare per i Pacers e di voler abbandonare questa organizzazione. Adoro lo staff tecnico. Conosco (il vice allenatore) Calbert Cheaney… e per me è fantastico averlo qui.”

Nelle scorse settimane l’ex OKC era stato accostato con forza ai New York Knicks, Boston Celtics (nell’affaire Gordon Hayaward poi terminato a Charlotte, ndr) e Miami Heat. La verità è che Victor rimarrà ancora un anno, salvo sorprese, ad Indianapolis prima di testare la free agency 2021:

“Lascio tutte nelle mani del mio agente. La free agency è praticamente fuori dal mio controllo. Quello che conta è il presente e l’impegno che metto oggi con Indiana. Questo è essenzialmente tutto ciò che conta.”

I Pacers, dopo aver perso per l’ennesima volta al primo turno Playoff, negli scorsi mesi hanno sostituito l’allenatore Nate McMillan con l’ex assistente dei Toronto Raptors Nate Bjorkgren. Con il rientro di Oladipo, la franchigia vuole puntare in alto, contando anche il consistente apporto che dovrà arrivare per forza di cose da Domantas Sabonis, TJ Warren e Myles Turner.

Come sta, però, Oladipo? Sembra ottimamente:

“Mi sento molto meglio. Molto più forte. Mi sento decisamente meglio rispetto a qualche mese.”

Toccherà a lui confermarlo sul parquet.

