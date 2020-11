Mercato NBA, Gerald Green firma con gli Houston Rockets: i dettagli

Ancora una volta Gerald Green sarà un nuovo giocatore degli Houston Rockets. Il nativo proprio del Texas, nelle scorse ore avrebbe accettato un’offerta annuale al minimo salariale. Il contratto, però, a quanto sembra prevede un salario non-garantito con la franchigia che vorrà valutare le reali condizioni di Green durante il prossimo training camp. Nel caso in cui dovesse riuscire a superare indenne il periodo di ‘prova’, allora il suo accordo si trasformerebbe in un garantito lungo tutta la stagione.

Source: Gerald Green has agreed to a one-year, nonguaranteed deal for the veteran’s minimum with the Rockets. Green, a Houston native and fan favorite, will try to make the team during camp after missing last season due to a broken foot.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 30, 2020