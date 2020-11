NBA, Stephen Curry lancia il suo brand in collaborazione con Under Armour

Stephen Curry ha creato il suo brand personale in collaborazione con Under Armour, che è il fornitore di lunga data della stella dei Golden State Warriors. Per quanto riguarda le scarpe da basket, saranno disponibili sul sito CurryBrand.com a partire dall’11 dicembre. La linea sarà composta anche da abbigliamento sportivo per il basket e per il golf, altra storica passione di Curry. Presto faranno parte del brand anche la sezione running e quella destinata all’abbigliamento femminile.

Le scarpe saranno il punto forte della collaborazione. Under Armour vuole andare a sfidare Nike, che con il brand Jordan monopolizza attualmente il mercato. Attualmente sono già state annunciate in anteprima le Curry 8 Under Armour “We Belive”. Secondo UA, Stephen Curry è l’uomo giusto per poter incrementare le vendite.

Curry ha annunciato di voler destinare parte dei ricavi derivanti dal proprio brand per aiutare le comunità in difficoltà. Ha inoltre dichiarato di voler firmare nuovi atleti in futuro. La stella degli Warriors ha parlato con Jarrel Harris di Sport Illustarted. Ecco cosa ha detto a riguardo:

“Questa è la visione a lungo termine, per essere in grado di passare la torcia a persone che hanno la mia mentalità. Mettere il loro nome dietro a qualcosa di buono, di fare del bene per la comunità, di far parte di un impatto generale, pensare al di fuori di se stessi.”

Curry e Under Armour hanno già fatto sentire la loro presenza alle comunità che abitano nella baia. Grazie alla loro collaborazione, sono riusciti a ristrutturare un campo da basket al Manzanita Recreation Center.

Joel Embiid è l’unico giocatore insieme a Curry ad avere una scarpa personalizzata in collaborazione con Under Armour.

