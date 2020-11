NBA, nuove date per la cerimonia della Hall of Fame

Ieri la NBA ha annunciato di aver trovato la data per la prossima cerimonia della Hall of Fame per i nuovi entrati. La classe dei giocatori di quest’anno è composta da tre delle più grandi leggende di sempre ad aver giocato nella lega. I novizi di quest’anno sono proprio Kobe Bryant, tragicamente scomparso lo scorso 26 gennaio, Tim Duncan e Kevin Garnett. Tre giocatori che hanno caratterizzato la prima decade del terzo millennio, e che hanno vinto complessivamente 11 anelli e 4 titoli di MVP della Regular Season e hanno collezionato 48 convocazioni all’All Star Game in tre.

E il prossimo maggio, il 13, il 14 e il 15 per l’esattezza, i loro nomi saranno ufficialmente introdotti nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, la hall of fame della pallacanestro dedicata all’inventore del gioco più bello del mondo, James Naismith, e che si trova proprio nella città di nascita della pallacanestro: Springfield, in Massachusetts. Nella cerimonia di quest’anno, oltre alle 3 stelle NBA, saranno introdotte anche altre leggende del gioco. Sarà infatti l’anno di Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Tamika Catchings e Patrick Baumann. Figure importantissime che, in un modo o nell’altro, hanno tutte segnato la storia del basket maschile e femminile.

La cerimonia subirà certamente delle variazioni rispetto agli scorsi anni a causa dell’epidemia di Coronavirus, ma rimarrà l’occasione per eccellenza per ricordare le imprese dei campioni celebrati, in particolare proprio di Kobe. Per i nomi in palio, la cerimonia di quest’anno sarà sicuramente tra le più importanti dell’ultimo decennio. E noi fan non possiamo far altro che segnarci quei giorni sui nostri calendari di appassionati, sperando che il Covid non rovini anche questo evento.

