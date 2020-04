NBA, Kevin Garnett sulla selezione per l’Hall of Fame 2020

È ufficiale: la prossima classe Hall of Fame sarà composta da Tim Duncan, Kobe Bryant e Kevin Garnett. Garnett ha giocato ben 21 stagioni in NBA, vestendo la maglia dei Minnesota Timberwolves, dei Boston Celtics e dei Brooklyn Nets. Nella sua carriera, KG ha vinto praticamente tutto. È stato MVP nel 2004 quando militava per i Timberwolves. Ha vinto il DPOY e il suo primo titolo NBA nel 2008. È stato anche il primo giocatore nella storia della NBA con almeno 25.000 punti, 10.000 rimbalzi, 5.000 assist, 1.500 stoppate e 1.500 palle rubate in carriera.

Dopo la notizia ha rilasciato un’intervista a ESPN. Queste le sue parole:

“Finalmente. Non immaginate quanto ore ho speso ad allenarmi e cercare di migliorarmi. Ho giocato sopra gli infortuni, fino a sfinirmi. Ho sempre dato il massimo. Non mi sono mai arreso davanti a nulla. Adesso tutta la fatica spesa senza mai prendermi una pausa è ripagata. Sentirsi definire un Hall of Famer è un’emozione indescrivibile.”

The Big Ticket ha finalmente raggiunto l’Olimpo del basket.

