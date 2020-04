Con l’ingresso di Kobe Bryant nella classe Hall of Fame del 2020, per il campione NBA si ha il coronamento finale di una leggendaria carriera.

Sono state essenzialmente queste le parole della moglie, Vanessa Bryant, che commentando la pubblicazione dei nominati, ha espresso la sua gioia per l’ultimo dei traguardi raggiunto da suo marito.

Uno straordinario traguardo e un grande onore, di cui siamo estremamente orgogliosi: l’elezione nella Hall of Fame è l’apice della carriera di Kobe Bryant, ogni sua vittoria era solo un piccolo passo fatto per arrivare fin qui. Ovviamente avremmo voluto festeggiarlo insieme a lui. Ma siamo orgogliosi di quello che ha fatto, eravamo certi di vedere il nome di Kobe nella classe 2020.

Non appena ricevuta l’ufficialità, alle parole della vedova Bryant hanno fatto eco quelle dell’intero stato maggiore dei Los Angeles Lakers, che ha intonato un coro di lodi per celebrare la stella più rappresentativa del suo recente passato.

Non ci sono parole per descrivere cos’abbia significato Kobe Bryant per i Los Angeles Lakers.

Oltre alle parole di Jeanie Buss, Rob Pelinka ha voluto spendere questa occasione per ricordare alcuni aspetti del carattere del suo ex assisstito .

Non è stato solo un vincente , ma un uomo che ha dato tutto per il basket. La voglia di competere, l’etica del lavoro e la spinta che lo animava non hanno paragone: queste qualità lo hanno condotto a vincere 5 titoli e ad entrare nella Hall of Fame. Nessuno lo merita più di lui. Kobe Bryant ha sempre minimizzato tutti i riconoscimenti ottenuti , ma l’ingresso nella Hall of Fame è una cosa che avrebbe davvero apprezzato. Congratulazioni, amico: ora la tua leggenda e il tuo spirito continueranno a vivere insieme alle stelle del firmamento.

