Tim Duncan sulla Hall of Fame: “Come se fosse la fine del viaggio”

È ufficiale: Tim Duncan entrerà a far parte della Hall of Fame. Insieme a lui ci sono altri due nomi d’eccezione, ovvero Kevin Garnett e Kobe Bryant. Il trio, di prima classe assoluta, sarà celebrato l’ultima settimana di agosto, tra il 28 e il 30. Duncan, che ha fatto la storia dei San Antonio Spurs con 19 stagioni disputate, 5 titoli NBA, 3 MVP delle Finals e 2 volte MVP della regular season, è stato intervistato nel corso di un programma televisivo.

Il 15 volte All Star risponde così quando gli viene chiesto cosa si prova a diventare un Hall of Famer:

“È come se fosse la fine di un viaggio. È stata una carriera incredibile, mi sono divertito tantissimo. Definirla un sogno divenuto realtà è riduttivo, mai avrei pensato di arrivare fino a questo punto. Ho giocato, mi sono divertito, ho amato tutto ciò che ho fatto. E con i ragazzi con cui sono entrato in Hall of Fame creiamo una classe fantastica.”

Duncan ha giocato per quattro anni nel college, arrivando nel palcoscenico NBA a 21 anni, quando nel Draft 1997 fu selezionato dagli Spurs con la prima scelta assoluta. E quando gli viene chiesto quanto siano state importanti le quattro stagioni al college, l’ex numero 21 risponde:

“Il college è stata una parte fondamentale per me. Ho iniziato tardi a giocare a basket, e al college avevo un grande allenatore, una grande squadra. È stata una grande esperienza. Sono felice di esser stato lì ed aver imparato il gioco. La stessa cosa vale per gli Spurs e per ogni anno che ho giocato con loro. Ci sono stati momenti in cui ho imparato dai migliori.”