NBA, Iguodala su Stephen Curry: “Avrà una grande stagione”

Andre Iguodala conosce molto bene Steph Curry. Dopo aver conquistato tre titoli a Golden State (di cui uno da Finals MVP), l’ala piccola si trova ora a Miami, reduce da un’altra cavalcata alle Finals; in un’intervista a The Athletic, Iguodala ha avuto però modo di tornare a parlare dei suoi ex-compagni, alle prese con la difficile situazione di Klay Thompson.

Anche se in molti sembrano dare per sfavorita la squadra di Oakland/San Francisco, Iggy si aspetta una stagione di rivalsa, soprattutto per il due-volte MVP. Queste le parole del giocatore:

“Penso che [i giocatori di Golden State] saranno motivati dall’anno scorso. Penso sia stato utile per loro avere del tempo lontano dai riflettori. Arrivare a così tante finali appesantisce il tuo corpo, soprattutto contando cosa ci si aspetta da Curry. Penso che Steph sia pronto in termini di preparazione per la prossima stagione. Sono molto, molto curioso di vedere come giocherà.”

Iguodala ha avuto anche parole di elogio per gli acquisti di Golden State in questa offseason:

“Hanno un team interessante. Hanno ottenuto dei buoni giocatori. Kelly Oubre mi piace molto. Mi piace la scelta al Draft [James Wiseman]. Brad Wanamaker mi piace molto, ho avuto l’opportunità di giocarci contro nelle Conference Finals. Penso che farà bene in quel sistema, e sarà una figura solida e “calmante” per la squadra. Anche Draymond [Green] si è allenato molto quest’estate per farsi trovare pronto. Penso che Steph avrà una grande stagione.”

Parole di affetto e di stima, quindi, per la propria ex-squadra: evidentemente tre anelli e cinque finali consecutive non si dimenticano facilmente.

