NBA, i Lakers devono ancora 10 milioni a Luol Deng

I Los Angeles Lakers hanno fatto richiesta alla lega di eliminare dal proprio libro paga, il salario di Luol Deng, ma il ricorso è stato respinto dall’NBA. I gialloviola devono ancora 10 milioni di dollari al giocatore, da spalmare nelle prossime due stagioni.

Il contratto risale all’estate del 2016, in cui la squadra losangelina fece firmare a Deng un quadriennale da 72 milioni di dollari. Fu il momento in cui il salary cap passò da 70 a 94.1 milioni, e anche il momento in cui molte squadre cercarono di accaparrarsi giocatori attraverso contratti pesanti.

Deng ha giocato solo 57 partite in maglia Lakers, relegato poi al ruolo di chioccia per il nucleo giovane che la squadra stava formando al tempo. Con il ricorso respinto, i Lakers avranno 5 milioni occupato nel conto del salary cap. Questo andrà a pesare non tanto sui bilanci di quest’anno ma in quelli della prossima stagione, con la Free Agency 2021 che si appresta a diventare una delle più calde di sempre.

I nomi in ballo sono quelli di Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Blake Griffin, Paul George e Chris Paul, per citarne alcuni, anche se molti sono ancora dotati di player option.

I Lakers hanno provato a far leva sull’infortunio che ha segnato la parola fine alla carriera di Luol Deng in NBA, ma la lega ha fatto notare che dopo aver lasciato LA nel 2018, Deng ha giocato 22 per i Minnesota Timberwolves. Dimostrando quindi di poter ancora giocare, e di non poter essere considerato come ritirato.

