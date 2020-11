Mercato NBA, Ky Bowman si accorda con i Los Angeles Clippers

I Los Angeles Clippers hanno raggiunto un accordo con Ky Bowman. La guardia ex Warriors firmerà un contratto “two-way”, e competerà per un posto nel roster dei Clippers durante il training camp. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Atheltic.

Former Warriors guard Ky Bowman has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Bowman will compete for a roster spot in training camp. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 25, 2020

I Los Angeles Clippers hanno attualmente 13 giocatori a roster, tra confermati e ingaggiati durante la free agency. Ky Bowman andrà a competere per i due spot rimasti. Il giocatore è conosciuto in NBA per la sua difesa e potrebbe tornare utile ai Clippers, visto che al momento risultano scoperti nel ruolo di point guard.

Ky Bowman è stato rilasciato dai Golden State Warriors lo scorso 20 novembre. Il giocatore non è stato selezionato al Draft 2019, ma è riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di coach Steve Kerr.

Durante la sua stagione da rookie ha giocato 45 partite, realizzando 7.4 punti di media, tirando con il 42% dal campo e il 31% dall’arco. Ha inoltre raccolto 2.7 rimbalzi e distribuito 2.9 assist ad allacciata di scarpe.

