NBA, Mark Cuban paragona Luka Doncic a Magic Johnson

Al secondo anno in NBA, Luka Doncic si è affermato a tutti gli effetti come una superstar. Nonostante alcune aree del suo gioco possano ancora migliorare, il serbo ha tutte le carte in regola per diventare un Hall of Famer e condurre i Mavericks ad un titolo NBA.

A conferma di ciò, sono già stati in diversi a paragonare il #77 di Dallas alle star del passato (e del presente), a partire da Larry Bird, fino ad arrivare al più contemporaneo LeBron James. Anche Mark Cuban, proprietario della franchigia texana, ha voluto dire la sua: in un’intervista a DangerTalk, il miliardario dice di vedere nella sua stella la “seconda venuta” di uno dei migliori di sempre, Magic Johnson.

Queste le parole dell’owner dei Mavs:

“[Doncic] sa passare la palla, vedere il gioco dall’alto e arrivare dove vuole sul campo. Sa come passare ai compagni con tempismo e precisione. Nei momenti importanti è clutch; non ha mai paura di prendersi la responsabilità di affrontare chiunque, in qualsiasi momento. Ottimo compagno di squadra. Ragazzo simpatico. Magic [Johnson] è capace di alleggerire tutto con un sorriso e Luka è la stessa cosa per i Mavs. Ha quello stesso carisma che ha Magic Johnson.”

Le somiglianze tra i due non mancano, in effetti: entrambi i giocatori sono playmaker big, con una mentalità pass-first, capaci anche di segnare in ogni momento.

I tifosi di Dallas non possono che sperare in una carriera simile a quella di Magic per il loro prodigio: vedere una reincarnazione degli “Showtime” Lakers degli anni ’80 a Dallas sarebbe una prospettiva più che buona sia in termini di gioco, sia in termini di risultati.

