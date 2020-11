Mercato NBA, Wayne Ellington è un giocatore dei Pistons

Tra le squadre più attive in questi primi giorni di free agency troviamo senza dubbio i Detroit Pistons. Dopo aver puntellato (forse pure troppo) il reparto lunghi, dove spicca la firma di Jerami Grant, il GM Troy Weaver ha pensato di rinforzare anche il backcourt mettendo sotto contratto Wayne Ellington.

Reduce da una non brillantissima stagione ai New York Knicks, dove ha fatto registrare appena 5.1 punti in 15.5 minuti di impiego medio a partita, Ellington si unirà ai Pistons con un contratto annuale da $2.6 milioni, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Scelto con la 28esima scelta al Draft del 2009 Ellington, che compirà 33 anni tra pochi giorni, si appresta ad iniziare la sua 12esima stagione NBA, in cui ha cambiato ben 9 maglie. A questo elenco non si aggiunge quella dei Pistons in quanto si tratta di un ritorno. Il prodotto da North Carolina infatti ha giocato a Motor City nella seconda metà della stagione 208-2019, dove ha messo insieme 28 partite chiuse a 12 punti di media.

Con questa firma, che segue quella di Delon Wright arrivato dai Dallas Mavericks, Detroit completa il suo reparto di esterni. Ancora non è chiaro quale sarà il ruolo riservato ad Ellington ma è verosimile immaginare che uscirà dalla panchina per fornire alla squadra difesa e tiro da 3.

