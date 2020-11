NBA, Mike Miller sarà assistente allenatore dei Thunder

Mike Miller, dopo aver ricoperto il ruolo capo allenatore dei New York Knicks nell’ultima parte della stagione NBA 2019-2020, sarà un nuovo membro dello staff tecnico degli Oklahoma City Thunder.

Il nativo dell’Illinois arricchirà quindi la compagine tecnica di coach Mark Daigneault, il cui compito, non semplice per la verità, sarà plasmare l’identità di una squadra in drastica ricostruzione.

Coach Miller, la cui carriera ebbe inizio circa trent’anni fa in NCAA presso la Western Illinois University, ha ricoperto il ruolo di assistente anche in realtà importanti della G-League, quali Austin Toros e Westchester Knicks.

Leggi anche:

Mercato NBA, Wayne Ellington è un giocatore dei Pistons

Mercato NBA, Gallinari è un nuovo giocatore degli Hawks

NBA, Kelly Oubre attacca i Suns: “Gioco per qualcuno a cui importa ora”