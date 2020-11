Klay Thompson è stato vittima di un altro terribile infortunio, la rottura del tendine di Achille che gli farà saltare la prossima stagione: una notizia che ha sconvolto tutti, soprattutto il suo compagno di squadra Steph Curry.

Intervistato da Marc J. Spears per ‘The Undefeated’, Steph Curry ha confessato di essere scoppiato a piangere appena giunta la notizia dell’infortunio di Thompson:

“Ricevere quella chiamata è stato sicuramente un pugno nello stomaco, ho versato molte lacrime. Non sai davvero cosa dire perché un ragazzo del genere, la miglior guardia del campionato, deve affrontare l’ennesimo infortunio grave, mentre stava recuperando da un altro. Ma alla fine della giornata, ho pensato che abbiamo bisogno che torni. Ci auguriamo che sia presente e che faccia parte dei nostri allenamenti attraverso la sua riabilitazione, rimanendo in contatto con noi”

Stephen Curry opens up about Klay Thompson’s season-ending injury to @TheUndefeated. https://t.co/Gi6GGfPPeW #nba #warriors

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) November 24, 2020