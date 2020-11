Two way contract NBA: squadra per squadra

A partire dalla stagione 2017-18 ogni squadra NBA dispone di due ulteriori posti a roster rispetto ai 15 standard. I giocatori che sottoscrivono un two-way contract si aggregano alla franchigia per un massimo di 45 giorni. Nel conteggio del periodo complessivo di validità del two-way contract sono contemplate – ovviamente – le partite, ma anche le giornate di allenamento.

La recente revisione del contratto collettivo tra NBA e associazione giocatori, resasi necessaria per affrontare a trecentosessanta gradi le conseguenze della pandemia sul business della lega, ha previsto interventi anche sulla regolamentazione di tali accordi. Prescindendo, nel computo, dalle giornate di allenamento, la durata del two- way contract NBA è stata estesa a 50 partite per garantire una vetrina maggiore.

In questo elenco aggiornato riportiamo tutti i two-way contract NBA sottoscritti squadra per squadra.

Atlanta Hawks

Nathan Knight /

Boston Celtics

* I Celtics hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way-contract a Tacko Fall e Tremont Waters. In attesa di risposta.

Brooklyn Nets

Jeremiah Martin /

* I Nets hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way a Chris Chiozza. In attesa di risposta.

Charlotte Hornets

Ray Spalding Nate Darling

Chicago Bulls

Devon Dotson Adam Mokoka

Cleveland Cavaliers

Matt Mooney Lamar Stevens

Dallas Mavericks

Tyler Bey Nate Hinton

Denver Nuggets

Bol Bol [in attesa di conversione a contratto standard] Markus Howard

Detroit Pistons

Saben Lee /

Golden State Warriors

/ /

Houston Rockets

Kenny Wooten Mason Jones

Indiana Pacers

/ /

Los Angeles Clippers

Amir Coffey Jay Scrubb

Los Angeles Lakers

Devontae Cacok /

Memphis Grizzlies

Killian Tillie Sean McDermott

Miami Heat

Gabe Vincent /

Milwaukee Bucks

Jaylen Adams Mamadi Diakite

Minnesota Timberwolves

Ashton Hagans

* I Timberwolves hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way a Jordan McLauglin. In attesa di risposta.

New Orleans Pelicans

Naji Marshall /

New York Knicks

Theo Pinson /

*I Knicks hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way a Jared Harper. In attesa di risposta.

Oklahoma City Thunder

Moses Brown Josh Hall

Orlando Magic

Karim Mane /

Philadelphia 76ers

Dakota Mathias /

Phoenix Suns

Ty-Shon Alexander /

Portland Trail Blazers

/ /

Sacramento Kings

* I Kings hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way a DaQuan Jeffries. In attesa di risposta.

San Antonio Spurs

Quinndary Weatherspoon Keita Baites-Diop

Toronto Raptors

Paul Watson /

* I Raptors hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way a Oshae Brissett. In attesa di risposta.

Utah Jazz

Trent Forrest /

* I Jazz hanno avanzato la qualifying offer per proposta di two-way-contract a Jarrell Brantley. In attesa di risposta.

Washington Wizards

Garrison Mathews /

Ultimo aggiornamento 23 novembre, ore 17:07